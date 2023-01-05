Doğuş... BABALIK DAVASINDA DNA ÖRNEĞİ VERDİ!
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22 yaşındaki Seyid isimli genç, bir süredir hayatını Azerbaycan'da sürdüren şarkıcı Doğuş'un gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, gencin gerçek babası olup olmadığının ortaya çıkması için DNA örneği verdi.
'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2006 yılında dünyaevine girdiği Şeyma Uygun ile 2009'da boşandı.
2014'te ise Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile nikah masasına oturdu.
SEYİD, DOĞUŞ'UN BABASI MI?
22 yaşındaki Seyid isimli gencin kendisini mahkemeye vermesi üzerine sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek, sonucun bir an önce çıkmasını istedi.
Türkiye'den Azerbaycan'a giden Seyid de merakla DNA sonucunu beklemeye başladı.
Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı'nın, DNA sonucuna göre sekiz yıllık evliliğine devam edip etmeme kararını vereceği öğrenildi.
Öte yandan gencin, ünlü şarkıcıya olan benzerliği dikkat çekti.