Dizisi final yapan Devrim Özkan'dan veda paylaşımı: Doymadan kalkıyorum sofradan

Devrim Özkan, 41 bölümdür rol aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin final yapmasının ardından bir veda mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkan, "41 perdelik bir tiyatro sahnesiydin bana. Doymadan kalkıyorum sofradan. Oyun arkadaşım Ertan'a, ustama bin minnet bin bin teşekkür" dedi.

Başrollerini Devrim Özkan, Ertan Saban, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan ve Özgü Delikanlı'nın başrolünü oynadığı Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği, 41. bölümle final yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Devrim Özkan ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"DOYMADAN KALKIYORUM SOFRADAN"

Dizideki "Songül" karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Devrim Özkan, veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Çok fazla şey yazmak isterim ama bu sefer ben yazmayacağım. Geldi hayat bildiği gibi. 41 perdelik bir tiyatro sahnesiydin bana. Doymadan kalkıyorum sofradan... Oyun arkadaşım Ertan'a, ustama bin minnet bin bin teşekkür. Gecesini gündüzüne katan ekibime, oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim."

"GİYDİĞİM EN GÜZEL ELBİSESİN"

"En büyük teşekkür kendime ediyorum, omuzlarımdan öpüyorum çünkü çok yorgunlar. Songül'üm, en yakın arkadaşım... Güçlü kızım, gül kızım. Aşık kızım, akıllı kızım... En yakın arkadaşım. Giydiğim en güzel elbisesin. Kırgınım, söylenecek çok şey varken söylenilmeyenlere. 12/B, hep ahşaptaydık beraber. Hep de öyleyiz. Destekleriniz için bin teşekkür. Çok seviyorum. Son sözüm bu. Sonsuza dek ahşapta. Sen hep gül komiserim! Kara Mamba gider."