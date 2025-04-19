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Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu

Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu
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Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin Talu, son dönemde sosyal medyada ve magazin dünyasında sıkça gündeme geliyor. Özellikle Derin Talu, cesur tarzı ve sıra dışı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Talu, son olarak bornozla yatağında uzandığı anları yayınladı.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda ilişki kriterlerini açıklayan ve hatta "Adaylardan CV bekliyorum" diyerek sosyal medyada olay yaratan Derin Talu, bu kez ablası Deren Talu ile birlikte objektif karşısına geçti.

Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu

İkilinin birlikte verdiği dekolteli pozlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu

Derin Talu, söz konusu fotoğrafların ardından bu kez yatakta bornozla çekilmiş bir kare paylaştı. Elinde kahvesiyle objektife poz veren genç isim, bu anları kalp ifadesi koyarak paylaştı.

Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu

Sosyal medya kullanıcıları, Talu'nun hem cesur hali hem de özgür tavrını yorum yağmuruna tuttu. Ablası Deren Talu da kardeşine destek vererek paylaşımları beğenip yorumladı.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

fotoshop yapmis

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Haber YorumlarıPerwer:

hoş parça, annesiyle birlikte kalabalık yapılır

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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

fotoshop yapmis jsshbdjwjajajak

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