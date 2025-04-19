Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda ilişki kriterlerini açıklayan ve hatta "Adaylardan CV bekliyorum" diyerek sosyal medyada olay yaratan Derin Talu, bu kez ablası Deren Talu ile birlikte objektif karşısına geçti.

İkilinin birlikte verdiği dekolteli pozlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Derin Talu, söz konusu fotoğrafların ardından bu kez yatakta bornozla çekilmiş bir kare paylaştı. Elinde kahvesiyle objektife poz veren genç isim, bu anları kalp ifadesi koyarak paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Talu'nun hem cesur hali hem de özgür tavrını yorum yağmuruna tuttu. Ablası Deren Talu da kardeşine destek vererek paylaşımları beğenip yorumladı.