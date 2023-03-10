Deprem sonrası sessizliğe bürünen Tarkan, 'Acısı dün gibi içimde' diyerek son halini paylaştı

Deprem felaketinin ardından uzun bir süre sessizliğine bürünen Tarkan, sosyal medya hesabından gülmediği bir fotoğrafını yayınlayarak "Budur ruh halim bir süredir. Acısı dün gibi içimde yaşananların, yaşatılanların. Unutmayalım" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremlerde 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem felaketinin ardından Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yaptığı bağışla adından söz ettiren Tarkan, günler sonra fotoğrafını paylaştı.

"ACISI DÜN GİBİ İÇİMDE"

6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından uzaklara baktığı gülmediği bir fotoğrafını paylaşan Megastar Tarkan, "Budur ruh halim bir süredir. Acısı dün gibi içimde yaşananların, yaşatılanların. Unutmayalım... Ben de sizleri özledim ama" ifadelerini kullandı.