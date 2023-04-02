Deprem sonrası paylaşım orucuna girmişti! Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için geri dönen Hasan Kaçan tepkilerin ardından geri adım attı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra sosyal medya hesabından hiçbir paylaşım yapmayan ve geçmiş dönemde rol aldığı imar affıyla eleştirilerin hedefi olan Hasan Kaçan, günler sonra seccadeye ayakkabı ile bastığı fotoğrafla gündem olan Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek sessizliğini bozmuştu. Kaçan yaptığı paylaşımlar tepki alınca gönderilerini sildi.

Ünlü oyuncu Hasan Kaçan 2019'da çıkarılan "imar affı" döneminde, düzenlemeyle ilgili reklamlarda yer almıştı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kendisine yapılan eleştirilere sessiz kalan Kaçan, 5 Şubat'tan beri sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapmıyordu.

SESSİZLİĞİNİ KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMEK İÇİN BOZDU

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği pozun gündem olması sonrası paylaşım orucunu bozan Kaçan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımı sonrası Kaçan'a ünlü birçok ismin yanı sıra binlerce tepki yağdı.Gelen tepkilerin ardından Kaçan'ın söz konusu paylaşımları sildiği görüldü.