Deprem bölgesinden dönen Berfu Yenenler'in anlattıkları Fatih Altaylı'yı ağlattı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Malatya'ya giden Eser- Berfu Yenenler çifti, dün akşam Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.

"VOLKAN DEMİREL VE GÖKHA ZAN'IN VİDEOLARIYLA BAŞKA GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİK"

Deprem sonrası yaşadıkları süreçten bahseden Eser Yenenler şunları söyledi: "Bize sosyal medya üzerinden mesajlar geliyordu. 'Ağabey ailemiz şurada enkaz altında' diye. Hepsi doğru mu dediğimiz anda Babala TV yardımımıza koştu. Volkan Demirel'in ve Gökhan Zan'ın videolarıyla bambaşka gerçeklerle yüzleştik. Sosyal medyayı kullanarak destek olmaya çalıştık. Sonra Berfu ile bire bir orayı görmek istedik. Berfu TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) gönüllüsü. O da TEGV ile iletişime geçti."

"İNSANLAR GÜVENLİ YERE GEÇENE KADAR İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

"400 kişilik çadır kentte, her çadırda ortalama 15 kişi kalıyordu ve altı tane tuvalet iki tane de banyo vardı. Ayakta duran binalardaki insanlar zaten gitmiş ama yoksul halk çadır kentte kalmış. Van Belediyesi de çok yardımcı oldu. Biz de arabada yattık. Konu aslında bir yandan da şimdi de başlıyor aslında. Bu süreç çok uzun. Sürekli gideceğiz. O kadar iyi geldik ki insanlara. 'Unutulmayacağız' hissiyatını gördük. Bu işin peşini bırakmayacağız. O insanlar güvenli bir yerde yaşayana kadar ülkece bu süreci bırakmamamız lazım. Oradaki çocuklar için ayrıca çalışmalar yapıyoruz."

ÇOCUKLARLA İLGİLİ KONUŞURKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

TEGV'in ateş böceği tırları ile bölgeye geçtiklerinden bahseden Berfu Yenenler, çocuklarla ilgili yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anlar yaşayan Yenenler, "Suriyeli çok çocuk var. Türk ve Suriyeli çocuklar kardeş gibiler. En zor durumda olmasına rağmen en mutlu ve pozitif olanlar çocuklardı. Bu daha yaralayıcı. Onlara verilen keki bile 'sen de ister misin abla' diye soruyorlar" dedi.

BERFU YENENLER'İN SÖZLERİ FATİH ALTAYLI AĞLADI

Berfu Yenenler'in anlattıkları karşısında duygularına hakim olamayan Fatih Altaylı da ağladı. Kısa süreliğine konuşmakta güçlük çeken Altaylı, Berfu Yenenler'den bahsederek "Dünyanın en komik, en neşeli en gırgır kızı böyle sulu gözlerle bana bakıyor. Ona baktıkça ben fena oluyorum" ifadelerini kullandı.