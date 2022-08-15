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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı

26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin davetiyesi ortaya çıktı. Çift, Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği otelde nikah kıyacak.

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, nikah masasına oturuyor. 26 Ağustos'ta İstanbul'da evlenecek olan çiftin davetiyesi de ortaya çıktı.

FOTOĞRAF DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Aşk Taktikleri 2 filmi için sette olan Demet Özdemir, çekimler tamamlanır tamamlanmaz nikah masasına oturacak. Bu arada ünlü çift düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için bir e-davetiye hazırladı. Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği otelde nikah kıyacak olan çiftin töreni 19.30'da başlayacak. Öte yandan davetiyedeki fotoğraf detayı da dikkatlerden kaçmadı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Demet Özdemir Oğuzhan Koç Magazin Haberler

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