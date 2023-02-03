Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrol olduğu Adım Farah dizisinden ilk fragman geldi

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'i buluşturan "Adım Farah" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. 03 Medya imzalı dizinin ilk bölümü ise 15 Şubat'ta FOX TV'de ekrana gelecek.

ANNE VE ÇOCUĞUN HAYATTA KALMA MÜCADELESİ ANLATILACAK

"Adım Farah" ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz ile kesişen hayatlarını konu alıyor. Dizide Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yanı sıra; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimler de yer alıyor.