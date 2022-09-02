Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan duygusal mesaj! "Torun" detayı dikkat çekti

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen Oğuzhan Koç, görkemli bir tören ile hayatlarını birleştirdi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikah tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti. İkili, iki günlük gecikmeyle nikah masasına oturdu.

KAYINVALİDEDEN NİKAH SONRASI MESAJ

Yılın düğününe adeta ünlü isimler akın etti. Törende aile üyeleri her ne kadar basına yansımasa da Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç'tan oğluna ve gelinine tebrik mesajı geldi.

"GÜZEL GÜNLERİNİZ EVLAT SEVGİSİYLE TAÇLANSIN"

Düğünde çekilen fotoğrafları yayınlayan anne Koç, gelinine "Demet'ciğim ailemize hoş geldin. Güzel bir gün, rüya gibi düğün. Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zarafet. Bence, bizce çok güzel bir düğündü. Evlatlarım yuvanız şen , bereketi olsun. Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın. Allah iyilerle karşılaştırsın. Kem gözlerden , art niyetli insanlardan, suizanda bulunanlardan muhafaza eylesin ." sözleriyle seslendi.