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Demet Akalın ve Gülben Ergen birbirine girdi! İrem Derici tarafını belli etti

Demet Akalın ve Gülben Ergen birbirine girdi! İrem Derici tarafını belli etti
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Demet Akalın ve Gülben Ergen arasındaki gerginlik tekrar alevlendi. Ergen'in, teşekkür paylaşımında Akalın'ın arkadaşını anmamasıyla başlayan kriz, karşılıklı sert sözlerle büyüdü. Son olarak Akalın, Ergen'i engelledi. Ergen'in "Koyun can, kasap mal derdinde" sözlerine Akalın, sert bir yanıt verdi: "Kasap benmişim, mal da benim galiba!" İkili arasında yaşanan tartışmaya İrem Derici de dâhil oldu.

Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında geçtiğimiz aylarda da bir kriz yaşanmıştı. Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adının verildiği bir anaokulu açtı. Gülben Ergen, okulun yapımına katkıda bulunanlara sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Ancak Demet Akalın, teşekkür listesinde bir arkadaşının adının geçmemesine tepki o dönem tepki göstermişti.

Demet Akalın, sosyal medya paylaşımında, "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" diyerek sitem etmişti.

Gülben Ergen ise bu eleştiriye şu sözlerle karşılık vermişti, "Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı, uğurlu olsun mu demek istedin? Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan 'teşekkür' beklediğini düşünemedim, düşünmedim. Ben WhatsApp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim."

Demet Akalın ve Gülben Ergen birbirine girdi! İrem Derici tarafını belli etti

TARTIŞMA ALEVLENDİ

Şimdi ise Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında yeni bir gerilim yaşandı. Demet Akalın'ın Gülben Ergen'i sosyal medyada engellemesi üzerine Ergen, "Koyun can, kasap mal derdinde" ifadeleriyle tepki gösterdi. Demet Akalın ise bu sözlere sert bir yanıt vererek, "Kasap benmişim, mal da benim galiba! Evet, takipten çıktım! Narin'in okul inşaatı bitmeyecek diye rezil olacağım dediğinde kasap değildim... Neyse, konu Narin olmasa!" dedi. Demet Akalın, bir takipçisine verdiği yanıtta Ergen'i aslında bir ay önce engellediğini açıkladı.

Demet Akalın ve Gülben Ergen birbirine girdi! İrem Derici tarafını belli etti

İREM DERİCİ TARTIŞMAYA DÂHİL OLDU

Sosyal medya sayfasından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri çeken İrem Derici, tarafını Gülben Ergen'den yana kullandı. Derici sosyal medya sayfasından Gülben Ergen'i etiketleyerek, "Kurtuldun aşk çiçeğim kulübe hoş geldim" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Aaa ne kadar cok fazla önemli bir haber. Sanki ülkede ekonomi düzlüge cikti enflasyon eksilere düstu veya kansere kesin care bulundu..

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