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Demet Akalın şarkı söylerken kendini yere buldu

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Demet Akalın şarkı söylerken kendini yere bulduUŞAK Uşak'ın kurtuluşunun 100.senesi için Uşak'ta sahne alan Demet Akalın, şarkı söylemek için sahneden inip geri çıkmak istediği sırada ayağı takılarak yere düştü.

Uşak'ın kurtuluşunun 100.senesi için Uşak'ta sahne alan Demet Akalın, şarkı söylemek için sahneden inip geri çıkmak istediği sırada ayağı takılarak yere düştü. Okan Kurt'un pansuman yaptığı Akalın sonrasında konsere devam ederken kendisinin "Uşak Gazisi" olduğunu söyledi. Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel düzenlenen konserler Demet Akalın konseriyle son buldu. Binlerce hayranının takip ettiği konserde Akalın saatler 21.30'u gösterdiğinde sahne aldı. En sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın sahneden inip vatandaşların yanına giderek şarkılarına orada devam etti. Çok sayıda vatandaşla fotoğraf da çektiren Pop Yıldızı Akalın sahneye yürüdüğü esnada ayağı takılarak yere düştü. Güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırılan şarkıcıya sahneye çıktığı anda yaralandığı bacağına eşi Okan Kurt pansuman yaptı. Sonrasında konserine devam eden Akalın, şarkılarının ardından yaptığı konuşmada "Uşak gazisi oldum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Magazin

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