Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine tepki: Kurtlar Vadisi'ne çevirmişsiniz

Yalı Çapkını dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünü Kutlar Vadisi'ne benzeten Demet Akalın, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanmamasıyla dizinin birinci olduğunu söyleyen Akalın, "Kurtlar Vadisi'ne çevirmişsiniz. Sakın böyle devam etmeyin" dedi.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu ve Çetin Tekindor'un başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide ailelerin karşı karşıya gelmesinden rahatsız olan şarkıcı Demet Akalın tepki gösterdi.

HALİS AĞA, EV BASARAK SEYRAN'I ALDI

Yalı Çapkını'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Suna'yla bulaşan Ferit, Kazım'ın Seyran'ı Saffet Ağa'nın torunuyla evlendireceğini öğrendi. Çılgına dönen Ferit, Saffet Ağa'nın evini basarak torununu darbetti. Saffer Ağa ise evine gelen Ferit'e silah çekti. Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa ise olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde giderek Seyran'ı eve getirdi. Seyran'ı odaya kapatan Halis Ağa, Ferit'i de yanına çağırarak boşanma kağıtlarını imzalattı. Seyran'ın Halis Ağa'nın evinde olduğunu öğrenen Saffet Ağa ise Kazım'ı yanına alarak konağa gitti.

DEMET AKALIN: KURTLAR VADİSİ'NE ÇEVİRMİŞSİNİZ

Dizide iki büyük ailenin birbiriyle karşı karşıya gelmesinden rahatsız olan Demet Akalın ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Twitter hesabından Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanmamasından dolayı Yalı Çapkını'nın birinci olduğunu söyleyen Akalın, "E Kurtlar Vadisi'ne çevirmişsiniz. Kızılcık Şerbeti yok diye birinci olmuşsunuz diye sakın böyle devam etmeye kalkmayın" dedi.