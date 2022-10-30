Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü manken Defne Samyeli sahnede eğilince beyaz iç çamaşırı gözüktü, ortalık yıkıldı

Magazin Haberleri

Bir dönemin en beğenilen mankenleri arasında yer alan Defne Samyeli son dönemde sahne almaya başladı. Bir sahnesi sırasında eğilen Defne Samyeli'nin iç çamaşırının gözükmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Tarzı, açıklamaları, kariyeriyle sıklıkla konuşulan Defne Samyeli, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Defne Samyeli, takipçilerinin beğenisini topladı. Samyeli'nin eğilmesi sırasında iç çamaşırının gözükmesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

49 yaşındaki Defne Samyeli, iddialı elbisesiyle sahneye çıkarak hem güzelliği hem de sahne enerjisiyle konuklarını adeta büyüledi. Samyeli bu dekolteli pozunu da sosyal medyada paylaştı. Samyeli'nin bu pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

"ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ"

Deren ve Derin adında iki kızı olan Samyeli "Anne olmak benim tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı! Şimdi bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun... Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" diye konuşmuştu.

İşte Defne Samyeli'nin o pozu...

Ünlü manken Defne Samyeli sahnede eğilince beyaz iç çamaşırı gözüktü, ortalık yıkıldı

Ünlü manken Defne Samyeli sahnede eğilince beyaz iç çamaşırı gözüktü, ortalık yıkıldı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Defne Samyeli Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title