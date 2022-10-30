Ünlü manken Defne Samyeli sahnede eğilince beyaz iç çamaşırı gözüktü, ortalık yıkıldı

Tarzı, açıklamaları, kariyeriyle sıklıkla konuşulan Defne Samyeli, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Defne Samyeli, takipçilerinin beğenisini topladı. Samyeli'nin eğilmesi sırasında iç çamaşırının gözükmesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

49 yaşındaki Defne Samyeli, iddialı elbisesiyle sahneye çıkarak hem güzelliği hem de sahne enerjisiyle konuklarını adeta büyüledi. Samyeli bu dekolteli pozunu da sosyal medyada paylaştı. Samyeli'nin bu pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

"ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ"

Deren ve Derin adında iki kızı olan Samyeli "Anne olmak benim tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı! Şimdi bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun... Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" diye konuşmuştu.

İşte Defne Samyeli'nin o pozu...