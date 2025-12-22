Defne Samyeli, uyuşturucu partisi iddialarına yanıt verdi

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adının geçmesi üzerine sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yaptı.

GARİPOĞLU'NUN ŞOFÖRÜ ADINI VERDİ

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Garipoğlu'nun düzenlediği partilere bazı ünlü isimlerin katıldığını ve bu etkinliklerde uyuşturucu kullanıldığını öne sürdü. İfadede Defne Samyeli, Şeyma Subaşı, Derin Talu ve Şevval Şahin gibi isimler yer aldı.

"KATILDIĞIM TEK PARTİ ŞEVVAL ŞAHİN'İN DOĞUM GÜNÜYDÜ"

İddiaların ardından açıklama yapan Defne Samyeli, Garipoğlu'nun evinde katıldığı tek etkinliğin, model Şevval Şahin'in geçen yıl Eylül ayında düzenlenen doğum günü partisi olduğunu belirtti. Samyeli, söz konusu organizasyonda yasaklı madde kullanımının kesinlikle olmadığını vurguladı.

"AİLE ORTAMINDA BİR KUTLAMAYDI"

Samyeli, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, partiye kızları Derin ve Deren Talu ile birlikte katıldığını, etkinlikte Şevval Şahin'in annesi, ablası ve küçük yeğeninin de bulunduğunu ifade etti. Kutlamanın bir aile ortamında gerçekleştiğini belirten Samyeli, profesyonel bir çekim ekibinin de organizasyonda yer aldığını söyledi.

"GERÇEK BUDUR"

Samyeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kasım Garipoğlu'nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin'in geçen sene Eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. O ortamın, bugün gündeme getirilen yasaklı madde kullanımıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur."

"İMALAR ÇOK ÇİRKİN VE YANILTICI"

Adının "uyuşturucu partilerine katılanlar" arasında anılmasına sert tepki gösteren Samyeli, bu imaların çok çirkin ve yanıltıcı olduğunu söyledi. Açıklamasında, bazı çevrelerin ünlü isimler üzerinden konuyu magazinleştirdiğine dikkat çekti.

Uyuşturucunun her türlüsüne karşı olduğunu vurgulayan Defne Samyeli, devletin bu alandaki tüm mücadelesini desteklediğini belirterek, gerçek suçluların ve büyük tablonun gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Basına ve magazin haberlerine yansıyan iddialara göre, Kasım Garipoğlu ile Şevval Şahin'in bir dönem birlikte oldukları öne sürülmüştü.