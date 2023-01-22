Dans ederken kendinden geçen Selen Görgüzel fena frikik verdi

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, bir mekanda sahneye çıktı. İddialı sahne kıyafetine yenisini ekleyen Görgüzel bu kez dansıyla gündem oldu.

ÇILGIN DANSI VE FRİKİĞİ OLAY OLDU

Siyah büstiyerle derin yırtmaçlı etekle şarkılarını seslendiren Selen Görgüzel, müziğin ritmine kaptırıp çılgınca dans etmeye başladı. Dans ederken kendinden geçen ünlü isim bir ara kalça frikiği verdi. Selen Görgüzel'in frikik verdiği anlar kedisini dinlemeye gelenler tarafından kayda alındı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Müziğe merak saran Merve Boluğur'u eleştiren Selen Görgüzel'in bu görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar Görgüzel'i dansından ve kıyafetinden dolayı yerden yere vurdu.