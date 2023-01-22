Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dans ederken kendinden geçen Selen Görgüzel fena frikik verdi

Magazin Haberleri

Son dönemde girdiği polemiklerle gündeme gelene Selen Görgüzel, sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı. Derin yırtmaçlı elbisesiyle dans eden Görgüzel'in ara ara kalça frikiği vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, bir mekanda sahneye çıktı. İddialı sahne kıyafetine yenisini ekleyen Görgüzel bu kez dansıyla gündem oldu.

ÇILGIN DANSI VE FRİKİĞİ OLAY OLDU

Siyah büstiyerle derin yırtmaçlı etekle şarkılarını seslendiren Selen Görgüzel, müziğin ritmine kaptırıp çılgınca dans etmeye başladı. Dans ederken kendinden geçen ünlü isim bir ara kalça frikiği verdi. Selen Görgüzel'in frikik verdiği anlar kedisini dinlemeye gelenler tarafından kayda alındı.

Dans ederken kendinden geçen Selen Görgüzel fena frikik verdi

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Müziğe merak saran Merve Boluğur'u eleştiren Selen Görgüzel'in bu görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar Görgüzel'i dansından ve kıyafetinden dolayı yerden yere vurdu.

Dans ederken kendinden geçen Selen Görgüzel fena frikik verdi

Dans ederken kendinden geçen Selen Görgüzel fena frikik verdi

Dans ederken kendinden geçen Selen Görgüzel fena frikik verdi

Dans ederken kendinden geçen Selen Görgüzel fena frikik verdi

Dans ederken kendinden geçen Selen Görgüzel fena frikik verdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title