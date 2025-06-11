Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi

Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi
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Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi
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Ünlü oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Materialists'in tanıtımı için katıldığı bir canlı yayında aşk hayatıyla ilgili soruya verdiği sert yanıtla gündeme oturdu. Yakın zamanda Chris Martin ile ayrılan Johnson, bir çöpçatanla çalışacak olsaydı, partnerinde olmazsa olmaz özelliğin 'gerizekâlı olmaması' olacağını ifade etti.

Hollywood'un sevilen oyuncularından Dakota Johnson, katıldığı canlı yayında aşk hayatıyla ilgili soruya verdiği tepkiyle gündeme oturdu. Johnson'ın küfürlü cevabı, yakın zamanda Chris Martin ile ayrılmasının ardından geldi.

35 yaşındaki ünlü oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Materialists'in tanıtımı kapsamında rol arkadaşı Chris Evans ile birlikte ABD'nin popüler sabah programlarından The Today Show'a konuk oldu. Programda sunucu Craig Melvin, ikiliye ilginç bir soru yöneltti:

"Gerçek bir çöpçatanla çalışacak olsanız, sizin için olmazsa olmaz ne olurdu?"

Chris Evans, partnerinde aradığı en önemli özelliğin "köpekleri sevmesi" olduğunu belirtirken, Dakota Johnson'dan çok daha sert ve şaşırtıcı bir yanıt geldi. Ünlü oyuncu, hiçbir filtre kullanmadan,

"Mesela… gerizekâlı olmasın," diye yanıt verdi.

Bu cevap, hem stüdyodaki izleyiciler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede gündem haline geldi. Johnson'ın cevabına Evans da esprili bir şekilde, "Kısa ve öz. Tam isabet," diyerek destek verdi.

Chris Martin'e Gönderme mi?

Dakota Johnson'ın bu çıkışı, yakın zamanda Coldplay solisti Chris Martin ile yollarını ayırmasının hemen ardından geldi. Sekiz yıldır bir dargın bir barışık süren ilişkilerini sessiz sedasız noktalayan çiftin ayrılığı hayranlarını üzmüştü.

Çifte yakın bir kaynak DailyMail'e yaptığı açıklamada, "Aslında ilişkileri uzun süredir bitmişti, sadece bunu resmiyete dökememişlerdi. Dakota, hem Chris'e hem de onun çocuklarına çok bağlıydı. Ama zamanla küçük sorunlar büyüdü ve artık birbirlerine uygun olmadıklarını fark ettiler," dedi.

Aynı kaynak, Johnson'ın özellikle Martin'in çocuklarıyla artık eskisi kadar vakit geçiremeyeceği için üzgün olduğunu, ancak onların her zaman yanında olacağını ifade ettiğini belirtti.

Gala Gecesinde Neşeli Görüntüler

Dakota Johnson, Chris Martin ayrılığına rağmen kamuoyuna oldukça pozitif yansıyor. Geçtiğimiz hafta New York'ta gerçekleşen Materialists filminin galasında, rol arkadaşı Chris Evans ile kırmızı halıda samimi pozlar verdi. Etkinlikte Pedro Pascal'ın karton maketini öpmesi de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Chris Martin ise Las Vegas'taki Coldplay konserinde Johnson'a sürpriz bir gönderme yaptı. Seyircilere hitap eden sanatçı,

"Birbirinize nazik olun, kendinize nazik olun… Ve Materialists'i izlemeyi unutmayın! Sizi seviyoruz," diyerek eski sevgilisine jest yaptı.

Dakota Johnson ve Chris Martin ilk kez 2017 yılında birlikte görüntülenmişti. 2019'da kısa süreli bir ayrılık yaşadıkları biliniyor. O dönemdeki krizin, Martin'in çocuk istemesiyle ilgili olduğu iddia edilmişti.

Chris Martin daha önce 2004'te evlendiği ve iki çocuğunun annesi olan ünlü aktris Gwyneth Paltrow'dan 2014 yılında ayrılmış, bu ayrılığı "bilinçli ayrılma" olarak tanımlamışlardı. Boşanma süreci 2016'da resmiyet kazanmıştı.

Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi

Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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