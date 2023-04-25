Çocuklarıyla pozunu paylaşan Zeynep Yılmaz'dan 'Kızların daha kapalı giyinmiş' yorumuna tepki

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından kızlarıyla fotoğrafını paylaştı. Kıyafetiyle dikkat çeken Yılmaz "Kızların senden daha kapalı giyinmiş" diyen takipçisine tepki göstererek "Kötü düşünün, kötü görün, kötü yazın ama ben iki kızımla mutlu pozumdayım" dedi.

Acun Ilıcalı ile evliliğinden iki kızı olan Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı. Yılmaz'ın paylaşımındaki göğüs dekolteli kıyafetini beğenmeyen bir takipçisi ise "Kızların senden kapalı" yorumunu yapınca cevap gecikmedi.

"KÖTÜ DÜŞÜNÜN, KÖTÜ GÖRÜN"

Fotoğrafına gelen yoruma tepki gösteren Zeynep Yılmaz, "Ne enteresan yorumlar ama olsun siz öyle düşünün öyle olmasa da bir resimden yorumlar yapın. Ben iki kızımla geçirdiğim bayram tatilinden masumca bir resim paylaşayım siz de yazın aklınızdan geçeni. Kötü düşünün, kötü görün, kötü yazın ama ben iki kızımla mutlu pozumdayım" yanıtını verdi.