Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Furkan Kızılay'ın yeni mesleği şaşırttı

Bir dönemin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Havuç Emre' karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. 34 yaşındaki oyuncu, son dönemde hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelmeye başladı.

YENİ MESLEĞİNİ DUYURDU

Geçtiğimiz 1 Haziran'da, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'la nikah masasına oturan Kızılay, evliliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunculuk kariyerine ara veren Kızılay, bu kez farklı bir alanla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla yeni mesleğini takipçileriyle paylaştı.

"KİM OLDUĞUMU HİÇ FARK ETMEDİNİZ"

Kızılay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben 17 yıldır seslendirme yapıyorum. Belki birçok reklamda sesimi duydunuz… Ama kim olduğumu hiç anlamadınız. Stüdyomuz yerin 3 kat altında! İçeride kayıt işlemleri yapılırken, ben kayıt odasında filmi seslendiriyorum. Beğenilen kayıtları seçiyoruz ve onay süreci başlıyor. Onay geldiyse iş tamam demektir. Yeni bir reklamı seslendirdim… Bakalım duyduğunuzda benim olduğumu anlayabilecek misiniz?"