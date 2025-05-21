Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Uzak Şehir' dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın eş zamanlı Coca-Cola reklamı paylaşmaları sosyal medyada tepki çekti. Konuyla ilgili iki tarafta sessizliğini korurken Akbaba'nın 2 yıl önce X hesabından Gazze'de yaşananlara atıfta bulunarak "Çocuklara kıymayın efendiler" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

'Uzak Şehir' dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın sosyal medya hesaplarından eş zamanlı Coca-Cola reklamı paylaşmaları geniş yankı uyandırdı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle boykot edilen markanın reklamının yapılması, özellikle sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İKİ OYUNCU DA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Reklam paylaşımlarının ardından gelen eleştiriler karşısında ne Sinem Ünsal ne de Ozan Akbaba herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak sessizlik devam ederken, Akbaba'nın geçmişte yaptığı bir paylaşım sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

"ÇOCUKLARA KIYMAYIN EFENDİLER"

Ozan Akbaba'nın yaklaşık 2 yıl önce X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı ve Gazze'de yaşanan sivil kayıplara dikkat çektiği "Çocuklara kıymayın efendiler" paylaşımı, reklam sonrası çelişki eleştirilerine neden oldu. Kullanıcılar, sanatçıların toplumsal duyarlılıklarıyla ticari iş birlikleri arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekerken, "Sözlerinizle değil, tercihlerinizle hatırlanırsınız" ve "Reklam parası, vicdandan mı ağır geldi?" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Olayın ardından sosyal medyada hem diziye hem de reklam kampanyasına karşı boykot çağrıları artarken, sanatçıların bu konuya ilişkin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

İşte ikilinin o paylaşımları;

Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi
Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelih İnce:

para ve şöhretin satın alamayacağı kişi var mı? ünlü olurken vs. ünlü olduktan sonra. tıpkı Atatürk için güzel cümleler kuranların, Atatürk ü kötüleyen global yapım şirketine ses çıkarmaması gibi

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuzhan Y:

Bize protesto ettirenler dünyanın en pahalı uçaklarına arabalarına biniyor bizede protesto edin diyorlar.Allah aşkına bırakın bu saçma haber ve protestoları.Daha iyisini yaptınmı da içmedik. Filistinde 5 fabrika ve 7 depo 7/24 tam kapasite çalışıyor. Filistin bizi Kıbrısta ve suriye de işgalci ilan ediyor. Kardeşimiz Azerbaycan a karşı ermenistaanı destekliyorlar biz sokağa kola döküyoruz..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Uyuyup kalmışım komiserim' dedi, işin aslı bambaşka çıktı

"Uyuyup kalmışım komiserim" dedi, işin aslı bambaşka çıktı
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü

Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Solaryum faciası! Kabinde unutuldu, hastanelik oldu

Solaryum faciası! Kabinde unutuldu, hastanelik oldu
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi sürprizi
Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.