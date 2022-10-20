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Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan skandal paylaşım! Tuvaletini yaparken poz verdi

Magazin Haberleri

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren ve son haliyle bambaşka birine dönüşen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, tuvalette yarı çıplak bir fotoğrafını paylaşarak skandala imza attı. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olan fenomene tepki yağıyor.

TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Mika Can Raun, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Cüretkar pozlarıyla gündeme gelen fenomen, bu sefer de mide bulandıran paylaşımıyla konuşulmaya başlandı.

Cinsiyet değiştirme sürecinde birçok estetik operasyon geçiren ve toplamda 2,5 milyon TL harcayan Mika Can Raun, binlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tuvalette çektiği yarı çıplak bir fotoğrafını paylaştı. Bir skandala imza atan fenomen, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan skandal paylaşım! Tuvalette yarı çıplak pozunu yayınladı

Armağan Çağlayan'ın programında estetik operasyonlara neden ihtiyaç duyduğundan bahseden Mika Can Raun, "Ben değişimle yaşayabiliyorum. Hayatımı yaşanır kılıyor. Bu da bunlardan biriydi. Alın, şakak, çene, burun ve dudak işlemi yaptırdım. Sonra da ufak tefek dolgu işlemleri oldu" demişti. Fenomen, gereksiz harcamalarından dolayı aylık giderinin 50 bin TL olduğunu da söylemişti.

Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan skandal paylaşım! Tuvalette yarı çıplak pozunu yayınladı

Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan skandal paylaşım! Tuvalette yarı çıplak pozunu yayınladı

Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan skandal paylaşım! Tuvalette yarı çıplak pozunu yayınladı

Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan skandal paylaşım! Tuvalette yarı çıplak pozunu yayınladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mika Can Raun Instagram Cinsellik Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Zengin bir iş adamı amcamız vardır 2 günde bir gelip giden :))

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Ütopik Yorumcu:

Bu tipsize para kazandıran topluma yazıklar olsun zenginler iş adamları fantazi düşkünleri bunları kullanıyor

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