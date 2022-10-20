Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'dan skandal paylaşım! Tuvaletini yaparken poz verdi

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren ve son haliyle bambaşka birine dönüşen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, tuvalette yarı çıplak bir fotoğrafını paylaşarak skandala imza attı. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olan fenomene tepki yağıyor.

TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Mika Can Raun, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Cüretkar pozlarıyla gündeme gelen fenomen, bu sefer de mide bulandıran paylaşımıyla konuşulmaya başlandı.

TUVALETİNİ YAPARKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cinsiyet değiştirme sürecinde birçok estetik operasyon geçiren ve toplamda 2,5 milyon TL harcayan Mika Can Raun, binlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tuvalette çektiği yarı çıplak bir fotoğrafını paylaştı. Bir skandala imza atan fenomen, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

İşte pes dedirten paylaşım: