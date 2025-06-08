Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı
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Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı
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MasterChef yarışmasındaki davranışlarıyla gündeme gelen Murat Özdemir, infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye edildi. Tahliyesinin ardından "Allah Tayyip'ten razı olsun. Allah, Tayyip'i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip'e versin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Murat Özdemir, Kurban Bayramı öncesi yürürlüğe giren infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edildi. Özdemir, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımı yapan Murat Özdemir, "Allah Tayyip'ten razı olsun. Allah, Tayyip'i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip'e versin" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcıların büyük bir kısmı, Özdemir'in muhalifleri hedef aldığını savundu.

Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Özdemir, cezaevine girmeden önce birçok tartışmalı olayla gündeme gelmişti. MasterChef yarışmasından diskalifiye edildikten sonra sosyal medyada sarhoş bir şekilde açtığı canlı yayınlarda yapımcı Acun Ilıcalı ve diğer yarışmacılara hakaret etmişti. Aynı yayında papağına şiddet uygulayan Özdemir, kamuoyunun sert tepkisini çekmişti.

Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Papağanın ölmesiyle sonuçlanan olay üzerine başlatılan soruşturmada Özdemir'in, uyuşturucu madde kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi suçlara da karıştığı belirlenmişti. Bu suçlardan yargılanarak aldığı cezaların kesinleşmesiyle cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Murat Özdemir, geçmiş yıllarda Bolu'da yaşanan başka bir olayla da gündeme gelmişti. Arabasını yanlış yere park ettiği gerekçesiyle polisle tartışan Özdemir, görevli memura para uzatarak "Çek şuradan 200 lira" demiş, ardından "Yemişim memurunu" ifadelerini kullanmıştı. Tepki gösteren polis, Özdemir'i gözaltına alarak karakola götürmüştü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Özdemir'in bu tavrı da kamuoyunda eleştirilmişti.

Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Tahliye sonrası yaptığı açıklamayla tekrar gündeme gelen Özdemir hakkında yeni bir hukuki süreç bulunmazken, kamuoyundaki tartışmalar sürüyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

Bu tip beyinler zaten tayyipci

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Yani işte şaşırmadık…

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