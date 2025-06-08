Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Murat Özdemir, Kurban Bayramı öncesi yürürlüğe giren infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edildi. Özdemir, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımı yapan Murat Özdemir, "Allah Tayyip'ten razı olsun. Allah, Tayyip'i sevmeyenlerin ömrünü Tayyip'e versin" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcıların büyük bir kısmı, Özdemir'in muhalifleri hedef aldığını savundu.

Özdemir, cezaevine girmeden önce birçok tartışmalı olayla gündeme gelmişti. MasterChef yarışmasından diskalifiye edildikten sonra sosyal medyada sarhoş bir şekilde açtığı canlı yayınlarda yapımcı Acun Ilıcalı ve diğer yarışmacılara hakaret etmişti. Aynı yayında papağına şiddet uygulayan Özdemir, kamuoyunun sert tepkisini çekmişti.

Papağanın ölmesiyle sonuçlanan olay üzerine başlatılan soruşturmada Özdemir'in, uyuşturucu madde kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi suçlara da karıştığı belirlenmişti. Bu suçlardan yargılanarak aldığı cezaların kesinleşmesiyle cezaevine gönderilmişti.

Murat Özdemir, geçmiş yıllarda Bolu'da yaşanan başka bir olayla da gündeme gelmişti. Arabasını yanlış yere park ettiği gerekçesiyle polisle tartışan Özdemir, görevli memura para uzatarak "Çek şuradan 200 lira" demiş, ardından "Yemişim memurunu" ifadelerini kullanmıştı. Tepki gösteren polis, Özdemir'i gözaltına alarak karakola götürmüştü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Özdemir'in bu tavrı da kamuoyunda eleştirilmişti.

Tahliye sonrası yaptığı açıklamayla tekrar gündeme gelen Özdemir hakkında yeni bir hukuki süreç bulunmazken, kamuoyundaki tartışmalar sürüyor.