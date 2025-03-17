ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi

Trump'ın vur emri ülkeyi yangın yerine çevirdi! Bilanço ağırlaşıyor
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Meteoroloji 26 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü
Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş

Ceylan Ertem, Hadise ile İrem Derici'yi hedef aldı! Yanıt sert oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadise ve İrem Derici'ye yönelik "Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba?" ifadelerini kullandı. Derici, Ertem'in kendisine yönelttiği eleştirilere "Sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?" yanıtını verdi.

Sosyal medyada yaşadığı polemikler ile gündeme gelen İrem Derici, bu kez kendisi gibi şarkıcı olan Ceylan Ertem hakkında sert ifadeler kullandı.

Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadise ve İrem Derici'nin dans etmesine yönelik eleştirel ifadeler kullanmış ve "Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane" şeklinde konuşmuştu.

'NÖBET GEÇİRİR GİBİ ÖĞÜRÜYORSUN'

Ertem'in paylaşımlarına Derici'den ağır ifadeler ile yanıt gecikmedi. Derici, kendisine yöneltilen dans eleştirilerine "Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?" yanıtını verdi.

Ceylan Ertem, Hadise ile İrem Derici'yi hedef aldı! Yanıt sert oldu

Ertem'e yönelik bir paylaşım daha yapan Derici, "Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise'ye sarar. Gidin iş güç yapın. Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin... İrem Derici'ye baş edemezsiniz" dedi.

Ceylan Ertem, Hadise ile İrem Derici'yi hedef aldı! Yanıt sert oldu
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Magazin
img

"Fenerbahçe şampiyon olsun"
img

Hande Erçel göze girdi! Kaynanadan müstakbel geline büyük sürpriz
img

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı

Evine gelen usta cinayete kurban gitti! Ünlü şarkıcı ilk kez konuştu
Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti

Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
Basın toplantısında olay sözler! Mourinho, Saint-Maximin'i yerden yere vurdu

Futbolcusunu yerden yere vurdu
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez paylaşım geldi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Altın yatırımcıları yeni rekor için gün sayıyor

Altın yatırımcısı gün sayıyor! Belki bugün belki yarın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.