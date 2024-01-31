Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si kilolarından kurulup adeta başka biri oldu

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son halini görenler gözlerine inanamıyor.

KİLO VERİP ADETA BAŞKA BİRİ OLDU

İlk bölümü 2014'te yayınlanan dizide kilolu haliyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi bildi. Bir hayli kilo verdiği gözlenen Halis'in cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu da herkese göstermiş oldu.

İşte Şeyla Halis'in son hali;