Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si kilolarından kurulup adeta başka biri oldu
Başrollerinde Çağla Şıkel ve Alişan'ın oynadığı Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren oyuncu Şeyla Halis, cerrahi müdahale olmaksızın fazla kilolarından kurtulup adeta başka biri oldu.
Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son halini görenler gözlerine inanamıyor.
KİLO VERİP ADETA BAŞKA BİRİ OLDU
İlk bölümü 2014'te yayınlanan dizide kilolu haliyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi bildi. Bir hayli kilo verdiği gözlenen Halis'in cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu da herkese göstermiş oldu.
İşte Şeyla Halis'in son hali;