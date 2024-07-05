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Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile

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Eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, yıllardır kazandığı parasını babasına verdiğini söyledi. Hesabını babasının tuttuğunu söyleyen Canseven, "Ben aylık 25 bin TL maaş alıyorum" dedi.

Survivor 2020'de şampiyon olan ve sonrasında şarkıcılık kariyerine adım atan Cemal Can Canseven, aynı zamanda modellik yapmaya devam ediyor. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim, kazandığı parayı babasına verdiğini ve maaş aldığını söyledi.

"BABAMDAN MAAŞ VE AVANS ALIYORUM"

Dün akşam Sefo'nun konserine giden Cemal Can Canseven, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Muhabir Online'a konuşan ünlü isim, tatil beldelerindeki fiyatlara sitem ederek "Çeşme çok pahalı plaj için dünya kadar para alıyorlar bir de harcama limiti koyuyorlar. Geçen bir mekanla kavga ettim. İsraf geliyor bana. Onu verecek bütçem var ama bu artık kazıklanma gibi geliyor bana. Ben dışarıda yemek yerine evde yiyerek çıkıyorum, ücretsiz plaja gidiyorum. Biriktirme zamanındayız. Ben kazancımı eve yatırıyorum. Benim hesabımı annem ve babam tutuyor. Benim maaşım var. Babamdan her ay 25 bin TL alıyorum. Avans talep edebiliyorum. Mesela Türkiye maçına gideceğim için avans alırım. Bana 25 bin TL yetiyor, biriktiriyorum bile. Benim lüks harcamalarım var. Kredi kartı harcamam var onu düşünmüyorum ailem hallediyor.

Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile

Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile

Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile

Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile

Ecem Altan
Ecem Altan
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Cemal Can Canseven Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Üveys Uyanık:

kira yok elektrik yok tek sahsdin başına fazla kendini diğerleriyle karıştırma herkesin evi arabası yok

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