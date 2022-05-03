Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi - Haberler

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Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve kadrosunda usta isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Erşan Kuneri karakterinden esinlenerek çekilen dizi, 13 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği, başrollerinde; Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın bulunduğu Erşan Kuneri'nin ilk resmi fragmanı yayınlandı. Netflix'te yayınlanacak olan dizi, 13 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacak.

ERŞAN, EROTİK SİNEMADAN KOPARAK FARKLI SEKTÖRLERE YÖNELİYOR

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri 80'lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar verir. Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal'i bir araya getirerek radikal bir film maratonuna koşmaya başlarlar. İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri Film'de sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından, korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden, sosyal mesajlı dramalara, Ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşur.

İşte Erşan Kuneri'den kareler...

Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi

Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi

Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi

Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi

Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi

Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi

Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi

Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi

Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi

Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi

Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bülent Şakrak, Merve Dizdar, Erşan Kuneri, Özkan Uğur, Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Magazin, Haberler

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