43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü bir alışveriş sitesinden 43 bin TL değerinde bir lamba siparişi veren Yılmaz, ürünün kırık geldiğini görünce iade etmek istedi. Hasarlı ürünü bir türlü iade edemeyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından markayı ifşa etti.

Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi… Fiziken geri gönderdim rica ettim yok dedi online'dan kayıt oluşturun... Ok dedik… App'inden kayıt oluşturdum arayan soran yok. Lamba 43 bin lira dedim ya sabır… Mail attım dediler yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz! Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışsın bırak şimdi iade ayaklarını… Ben de huzurunuzda 43.000 TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum"