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43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ünlü bir markadan aldığı lambanın kırık gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ürünü bir türlü iade almayan markayı etiketleyen Yılmaz, "43.000 TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü bir alışveriş sitesinden 43 bin TL değerinde bir lamba siparişi veren Yılmaz, ürünün kırık geldiğini görünce iade etmek istedi. Hasarlı ürünü bir türlü iade edemeyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından markayı ifşa etti.

Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi… Fiziken geri gönderdim rica ettim yok dedi online'dan kayıt oluşturun... Ok dedik… App'inden kayıt oluşturdum arayan soran yok. Lamba 43 bin lira dedim ya sabır… Mail attım dediler yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz! Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışsın bırak şimdi iade ayaklarını… Ben de huzurunuzda 43.000 TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum"

Cem Yılmaz'ın 43 bin TL'lik lambası kırık geldi!

Cem Yılmaz'ın 43 bin TL'lik lambası kırık geldi!

43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (80)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Millet dışarıda yemek yiyemiyor enflasyon, işsizlik ve sefalet yüzünden.. Herifin derdine bakın. Memur maaşı harcamış kıytırık bir lambaya. Bu dünyanın adaleti yok

Yorum Beğen429
Yorum Beğenme198
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmail Karadoğan:

Güzel kardeşim adam çalışmış kazanmış vergisini de veriyor e size ne ... ne istiyorsunuz herkes fakir hayatı mı yaşasın anlamadım..

yanıt242
yanıt42
Haber YorumlarıLuton Town:

Okuduğum en salkça yorum.

yanıt85
yanıt17
Haber YorumlarıErdal null:

kim seni bu hale düşürdü çek Yılmaz'ın aldığı lambanın ücretini duyunca mı aklına geldi

yanıt88
yanıt14
Haber YorumlarıErsin Teyfun:

Güzel kardeşim, insanlarımız göç edeceğine sen etsene? biraz nefes alalım. belki sizden 1 kişi eksilmiş olur. herif dediğin adam kaç tane film yaptı, kaç tane şov sergiledi haberin var mı? bu kadar emek vermiş biri kalksın, hayatı boyunca 2 icraata kalkışmamış insanların derdini mi yüklensin? bu ne saçma şey bu ne saçma yorum ya, senin çevrende seni uyaran hiç mi insan yok böyle düşünmemelisin diye?

yanıt78
yanıt22
Haber YorumlarıBen Kemal:

Bize ne? Onlar kendi seçimlerini yaptı

yanıt7
yanıt4
Haber Yorumlarıhkn erh:

Devletten senin vergilerinle kendisine iş mi bağlamışta zengin olmuş ? Firmaların Türk insanına ikinci sınıf muamele çekmesine tek kelime edemeyenler, sesi çıkana sallıyor :)

yanıt33
yanıt5
Haber YorumlarıErgün Erkuş:

AMAÇ LAMBA DEĞİL HAKKINI ARAMA

yanıt24
yanıt2
Haber YorumlarıPc Copat:

Kazan sende al arkadaş sana ne

yanıt19
yanıt3
Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

oğlum bari markayı koysaydınız

Yorum Beğen253
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
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