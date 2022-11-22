Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cem Yılmaz'dan kendisine dava açan derneğe cevap: Seni ciddiyete davet ediyorum

Magazin Haberleri

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinde alkol ve sigaraya özendirdiği gerekçesiyle kendisine dava açan Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği'ne tepki gösterdi. Kendisini kartellerden para almakla itham eden derneğe seslenen Yılmaz, "Ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum.Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum" dedi.

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz'a Erşan Kuneri dizisinde 'alkol ve sigarayı özendirdiği' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Hakkında dava açılan Cem Yılmaz'dan cevap gecikmedi.

"CEM YILMAZ, KARTELLERDEN MENFAAT TEMİN EDİYOR"

Derneğin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" denildi.

Cem Yılmaz'dan kendisine dava açan derneğe cevap: Seni ciddiyete davet ediyorum

CEM YILMAZ'DAN CEVAP

Suç duyurusunun ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Bin dert var ama ben yine görevimi yapayım. Bir dernek -25 yıldır yapıldığı gibi- beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş! İddia da ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum! Ama sen bilirsin" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'dan kendisine dava açan derneğe cevap: Seni ciddiyete davet ediyorum

Cem Yılmaz'dan kendisine dava açan derneğe cevap: Seni ciddiyete davet ediyorum

İlgili Haberler
Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği, Erşan Kuneri'deki sahnelerden olayı Cem Yılmaz'a dava açtıBağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği, Erşan Kuneri'deki sahnelerden olayı Cem Yılmaz'a dava açtı
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Cem Yılmaz Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title