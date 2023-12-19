Celine Dion'un kız kardeşi, ünlü şarkıcının yaşadığı hastalık nedeniyle kas kontrolünü tamamen kaybettiğini söyledi

Ünlü şarkıcı Celine Dion'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme paylaşıldı. Dion'un kardeşi, şarkıcının kaslarını kontrol edememe sorunu yaşadığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl, nadir görülen "katı kişi sendromu" adı verilen bir hastalığa yakalandığını duyuran Celine Dion'un sağlık mücadelesi devam ediyor. Kardeşi Claudette Dion, Dion'un çok çalıştığını ancak kas kontrolü konusunda zorlandığını belirterek, "Her zaman disiplinliydi ve bu durum beni üzüyor" dedi.

Şarkıcı, geçtiğimiz aralık ayında tedavi edilemez bir nörolojik rahatsızlık teşhisi almış ve turne tarihlerini iptal etmişti. Claudette Dion, durumun nadir olmasının tedavi araştırmalarının yetersiz olduğunu ifade etti ve Celine'in sahneye dönme olasılığını düşük gördüğünü belirtti.

Ancak aile, umutlarını kaybetmediklerini ve destek mesajları aldıklarını vurguluyor. Katı kişi sendromu, otoimmün ve nörolojik bir hastalık olup, şarkıcının performans yeteneğini etkileyen semptomlara neden oluyor.