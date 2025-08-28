Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Hollywood yıldızı Anne Hathaway, Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada) filminin merakla beklenen devam halkasının çekimleri sırasında topuklu ayakkabısının kırılmasıyla merdivenlerden düştü. O anların senaryo gereği mi yoksa gerçek bir kaza mı olduğu ise netlik kazanmadı.

Ünlü oyuncu, New York'ta yapılan çekimlerde düşmesine rağmen ciddi bir yara almadı. Hemen toparlanarak gülümseyen Hathaway, çevresindekilere de iyi olduğunu belli etti. Hatta ayağa kalktıktan sonra kollarını havaya kaldırarak esprili bir poz verdi.

İlk filmde moda dergisi Runway'in acımasız editörü Miranda Priestly'yi canlandıran Meryl Streep de devam filminde yer alıyor. Stanley Tucci ve Emily Blunt da kadroya yeniden katıldı. Geçtiğimiz günlerde Anne Hathaway ve Tucci, cenaze sahnesinde birlikte görüntülenmişti.

İlk filmde, Miranda'nın asistanı Andy Sachs'i canlandıran Hathaway, devam filminde de oldukça şık bir tarzla karşımıza çıkıyor. Çekimlerde transparan bluz, pileli etek ve yüksek topuklularıyla dikkat çeken oyuncu, New York sokaklarında kamera karşısına geçti.