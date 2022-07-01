Cedi Osman ile Ebru Şahin dünyaevine girdi! İşte Kuzey Makedonya'daki düğünden kareler

Oyuncu Ebru Şahin ile NBA'in yıldızı Cedi Osman bugün Makedonya'da dünyaevine girdi. Çift, resmi imzayı Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de attı.

ÇEŞME'DE DÜĞÜN YAPACAK

Nikah, göl üzerinde bir teknede kıyılırken çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde eğlendi. Şahin ve Osman, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacak.

MAYIS AYINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Oyuncu Ebru Şahin, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı NBA takımlarında Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanmıştı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisine Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde evlenme teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı.

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