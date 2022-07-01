Cedi Osman ile Ebru Şahin dünyaevine girdi! İşte Kuzey Makedonya'daki düğünden kareler - Haberler

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Cedi Osman ile Ebru Şahin dünyaevine girdi! İşte Kuzey Makedonya'daki düğünden kareler

Haberler.com - Magazin
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NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ile Ebru Şahin evlendi. Ünlü çiftin nikah töreni, Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da gerçekleşti.

Oyuncu Ebru Şahin ile NBA'in yıldızı Cedi Osman bugün Makedonya'da dünyaevine girdi. Çift, resmi imzayı Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de attı.

ÇEŞME'DE DÜĞÜN YAPACAK

Nikah, göl üzerinde bir teknede kıyılırken çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde eğlendi. Şahin ve Osman, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacak.

Cedi Osman ile Ebru Şahin dünyaevine girdi! İşte Kuzey Makedonya'daki düğünden kareler

MAYIS AYINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Oyuncu Ebru Şahin, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı NBA takımlarında Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanmıştı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisine Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde evlenme teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı.

Cedi Osman ile Ebru Şahin dünyaevine girdi! İşte Kuzey Makedonya'daki düğünden kareler

Cedi Osman ile Ebru Şahin dünyaevine girdi! İşte Kuzey Makedonya'daki düğünden kareler

Cedi Osman ile Ebru Şahin dünyaevine girdi! İşte Kuzey Makedonya'daki düğünden kareler

Haberler.com - Magazin

Ebru Şahin Cedi Osman Magazin Haberler

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