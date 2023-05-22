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Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, süper mini elbisesiyle çömelerek poz verdi

Magazin Haberleri

Bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne giden oyuncu Hande Erçel, siyah göğüs dekolteli mini elbisesiyle çömelerek poz verdi. Oyuncunun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar kısa sürede 1,8 milyon beğeni aldı.

Son günlerde sosyetik isim Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne gitti. Her zaman iddialı kıyafet tercihleriyle adından söz ettiren genç oyuncu, siyah göbek ve göğüs dekolteli bir elbise tercih etti.

Kaldığı otelde pozlar veren Hande Erçel, çömelerek verdiği pozlarla da tüm dikkatleri üzerine çekti. 30,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında pozlarını paylaşan Hande Erçel, kısa sürede 1,8 milyon beğeni aldı.

Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, süper mini elbisesiyle çömelerek poz verdi

Sosyetik bir çiftin nişan törenine katılan Hande Erçel, müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı ile karşılıklı dans etmişti. Erçel'in görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından "Hande aileye girdi, evlilik yakın" yorumları yapıldı.

Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, süper mini elbisesiyle çömelerek poz verdi

Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, süper mini elbisesiyle çömelerek poz verdi

Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, süper mini elbisesiyle çömelerek poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hande Erçel Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Bekir Coban:

Simdi Allah rizasi icin o resmi bakin ve bir Müslüman boyle giyinip resim cekermi diye kendinize bir sorun?

Cevap Yaz3039Yayından Kaldır
Deniz Tek:

Resim ilgini çekmiş ve bakmışsın. Hatta incelediğine de eminim. Şimdi sen kendine sor Müslüman böyle yapar mı ?

1948Yayından Kaldır
500
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