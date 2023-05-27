Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü alan Merve Dizdar'a ünlüler ve siyasetçilerden tebrik yağdı

Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar, sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Ünlü isimler peşi sıra Merve Dizdar'ı tebrik ederken, Armağan Çağlayan, "İyi haberlerin başlangıcı olsun." dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne güzel haber." ifadelerini kullanırken, Cem Yılmaz ise, "Başarıların,mutluluğun daim olsun" paylaşımını yaptı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmi bu yıl 76.'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nden ödülle döndü. Filmde canlandırdığı karakterle Merve Dizdar, En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı. Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Merve Dizdar'a sosyal medyada tebrikler peşi sıra geldi.

İşte Merve Dizdar için ünlü isimlerden gelen destek mesajları:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Cannes Film Festivali'nde Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'ı tebrik ediyorum. Başarılı yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan başta olmak üzere tüm film ekibini de ayrıca kutluyorum.





"NE GÜZEL HABER"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ne güzel haber. Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'ı tebrik ediyorum.

"BAŞARILARIN DAİM OLSUN"

Cem Yılmaz: Başarıların, mutluluğun daim olsun.. Merve Dizdar Cannes 2023 en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu

"GURUR DUYDUK SAYENDE"

Canan Kaftancıoğlu: Merve Dizdar tam da kadınlar çalışmasın diyenlere inat tüm o kötülüğün üzerine bir sanatçı parıltısını boca etti bu akşam. Harika ödül konuşmasıyla da her birimizi selamladı. Tebrikler sevgili Merve, gurur duyduk sayende…

"MİLYONLARCA KADINA VERDİĞİ UMUT ÇOK KIYMETLİ"

Dilek İmamoğlu: Hepimize gurur veren ne güzel bir haber… Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan ilk Türk kadın oyuncu oldu. Konuşmasında; ödülünü armağan ettiği, ülkemizde mücadeleden asla vazgeçmeyen milyonlarca kadına verdiği umut çok kıymetli. Tebrikler ve gönülden teşekkürler Merve Dizdar!

"GÜZEL HABERLERİN BAŞLANGICI OLSUN"

Armağan Çağlayan: Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu seçildi .Tebrikler Merve Dizdar …. İyi haberlerin başlangıcı olsun …

"FAZLASIYLA HAK EDİLMİŞ BİR ÖDÜL"

Ahmet Ümit: Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Bravo Merve, kocaman tebrikler... Bir Ses Böler Geceyi filminde birlikte çalışmıştık. Fazlasıyla hak edilmiş bir ödül. Harika bir oyuncudur kendileri...

"GURUR VE MORAL KAYNAĞI"

Mert Fırat: Bu ödülü, bu dünyada var olmanın zorluklarını aşmak için mücadele eden tüm kadınlara ithaf etmek istiyorum." Kadın oyuncu dalında ödülü Nuri Bilge Ceylan imzalı "Les Herbes Secs" filmindeki rolüyle Merve Dizdar aldı. Gurur ve moral kaynağı