Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil'in düğünü otel yoğunluğundan dolayı ertelendi

Bir süredir aşk yaşayan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ancak çiftin istediği otel dolu olduğu için düğün tarihini henüz netleştiremediler.

DÜĞÜNE OTEL RÖTARI

Habertürk'te yer alan habere göre, sevgilisi Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan Esmersoy, önceki gün Etiler'de basın mensuplarıyla sohbet etti. Esmersoy, düğün tarihinin sorulması üzerine otel engeline takıldıklarını dile getirdi. Düğünü İtalya'daki bir otelde yapmak istediklerini söyleyen Esmersoy, "Nazım'ın bana evlilik teklifi ettiği yer İtalya'da. Çok beğendiğim bir mekanda bir düğün yapılmıştı. Çok beğenmiştim. 'Burada mı evlenelim?' demiştim. Sonra otelden bize '2023'de görüşelim.' diye mail geldi. Otel dolu. Biz de, 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' diye bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum. Karşılıklı görüşüyoruz" şeklinde konuştu.

"BODRUM BENİ YORUYOR"

Kısa bir süre önce Bodrum tatilinden geldiğini belirten Burcu Esmersoy, "Bodrum beni yoruyor. Seven de seviyor ama yorucu bir yer. Mesafeler yoruyor. Olduğundan daha uzun hale geliyor. Kendi oturduğum, yaşadığım yerde çok mutluyum. Arkadaşlarım görüşmek istiyor. Onların yanına gitmem trafikte uzun sürüyor. O yüzden sakinliği seviyorum. Haziran'ın başı iyiydi. Temmuz, ağustos daha yoğun oluyor. Eylül gibi yine tadını çıkarırız." diye konuştu.

EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ

Öte yandan güzel sunucu Esmersoy, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nazım Akmandil'den evlilik teklifi aldığını açıklamıştı. Esmersoy, "Teklif geldi. Hayırlısı olsun diyeyim" şeklinde konuşmuştu. Burcu Esmersoy, parmağındaki yüzüğün büyüklüğü de dikkat çekmişti.