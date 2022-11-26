Burcu Esmersoy... DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU!

Burcu Esmersoy ve sevgilisi Nazım Akmandil, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Burcu Esmersoy, düğünü İtalya'da yapacaklarını açıklamıştı. Ancak bir sıkıntı çıkmıştı... O sıkıntıyı atlattılar ve nikah için gün aldılar.

Burcu Esmersoy, 1 yıldır birlikte olduğu yazılımcı Nazım Akmandil'den yaz başında İtalya'da evlilik teklifi almıştı Esmersoy, düğün tarihi için otel engeline takıldıklarını söylemişti.

Sevgilisi Nazım Akmandil ile İtalya'da evlenmeyi planlayan Burcu Esmersoy, otel engeline takıldıklarını ve tarih belirleyemediklerini söyledi.

Esmersoy, "Otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mailattılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik.

Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.

Nihayet çiftin tarihi belli oldu. Esmersoy ve Akmandil Eylül 2023'te nikah masasına oturacak. Çift kaporayı ödeyip, günü nikah için kapattı.