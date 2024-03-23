Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu

Teşkilat, Serçenin Gözyaşları, Sen Yaşamana Bak, Son Şarkı Ahmet'in Türküsü ve son olarak Sevmek Yüzünden filminde rol alan güzel oyuncu Ezgi Şenler ile şarkıcı Buray'ın ilişkisi kısa sürdü.

Yeni filminin basın toplantısında kamera karşısına geçen güzel oyuncu, biten ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu. Birliktelikleri kıskançlık yüzünden bittiği yönündeki söylentiyi yalanlayan oyuncu "Her ilişki gibi aşklar başlayıp bitebiliyor. Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık. Kıskançlık gibi bir durum değil ama. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

Ezgi Şenler ve Buray çifti geçtiğimiz sene haziran ayında bir ödül törenine el ele katılarak ilişkilerini ilan etmişti