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Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in sette karavan krizi çıkardığı söylentisini yalanladı: Bıktık, usandık

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Burak Özçivit, birlikte reklam filminde rol aldığı eşi Fahriye Evcen'in reklam setinde özel karavanı olmadığı gerekçesiyle kriz çıkardığı söylentisini yalanladı. Söylentilerin ardından isyan eden Özçivit, "Çok sıkıldık, bıktık, usandık" dedi.

Eşi Burak Özçivit ile bir reklam markasıyla 80 milyon TL karşılığında 2 yıllık anlaşma imzalayan Fahriye Evcen'in özel kulisin yanı sıra karavan istediği için kriz çıkardığı ileri sürüldü. Evcen'in kısa sürede gündem olmasının ardından açıklama yapan Burak Özçivit, iddianın gerçek olmadığını belirterek sitem etti.

"SAÇMA SAPAN HABERLERDEN BIKTIK"

Instagram hesabından çıkan haberlere isyan eden Burak Özçivit, "Eşimle birlikte güzel bir reklam çektik 3 gün boyunca güldük, eğlendik. Çocuklarımız bile yanımızdaydı biz de bütün ekibimizle bu mutluluğu, güzelliği konuşup yaşarken... İddia adı altında bizimle alakası olmayan karavan üzerinden çıkan saçma sapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık, bıktık, usandık. Lütfen, lütfen bizim üzerimizden konuları çarpıtıp iddia diyerek haber üretmeyi bırakın" dedi.

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in sette karavan krizi çıkardığı söylentisini yalanladı: Bıktık, usandık

KARAVAN KRİZİ OLAYI

Çapamag'ta yer alan habere göre, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bir mobilya markasıyla80 milyon TL karşılığında 2 yıllık anlaşma imzaladı. Önceki gün çekim için sete giden çiftten Evcen'in kendisine özel hazırlanan kulisin yanı sıra özel karavan istemesiyle kriz çıktığı ileri sürüldü. Sette olay çıkardığı konuşulan oyuncu, karavan gelmeden çekimlere başlamadığı da ileri sürüldü. Krizin ardından Evcen'in isteği üzerine sete kısa süre içerisinde lüks bir karavan getirildiği de konuşulanlar arasındaydı.

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in sette karavan krizi çıkardığı söylentisini yalanladı: Bıktık, usandık

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in sette karavan krizi çıkardığı söylentisini yalanladı: Bıktık, usandık

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in sette karavan krizi çıkardığı söylentisini yalanladı: Bıktık, usandık

Haberler.com / Aslan Aslan - Magazin

Fahriye Evcen Burak Özçivit Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Erkan AKYÜZ:

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

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Özer Gül:

Fahriye Evcen.....

2
7
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Özer Gül:

7 beğenmeyen burak özçivit

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