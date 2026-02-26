Haberler

'Zor görürsünüz' demişti! Şeyma Subaşı daha fazla dayanamadı, dua ile birlikte paylaştı
Uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra "Samimi bir tövbe sürecindeyim" diyerek maneviyata yönelen ve "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" diyen Şeyma Subaşı'nın kararı uzun sürmedi. Subaşı, bir dua notuyla birlikte siyah-beyaz bikinili karelerini paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılanve test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı, gelişmelerin ardından "Samimi bir 'tövbe' sürecinden geçtiğini" söylemişti.

"BUNDAN SONRA ZOR GÖRÜRSÜNÜZ" DEMİŞTİ

Maneviyata yöneldiğini kaydeden Subaşı, daha fazla inanç ve sorumlulukla yaşamak istediğini ifade etmiş ve "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" demişti.

DAYANAMADI, BİKİNİLİ POZ PAYLAŞTI

Ancak Subaşı'nın bu kararı uzun sürmedi. Fenomen isim, sosyal medya hesabından siyah-beyaz bikinili karelerini yayınladı.

Ayrıca bir duaya da yer veren 35 yaşındaki Subaşı, paylaşımına, "Duaların merhametle kabul olsun. Senin için yazılmış olan, en güzel haliyle sana ulaşsın. Ve kalbin, kendisinden daha büyük bir gücün desteğini her zaman hissetsin." notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar "Ramazan'da paylaşmasaydın bari" yorumunda bulundu. Kimi takipçileri ise fotoğrafların eski olduğunu savunarak Subaşı'na destek verdi.

