Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını'ndaki rolünden dolayı linç ediliyor! Menajeri 'Metres' yorumlarına ateş püskürdü

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Buçe Kahraman, rolü gereği evli bir adamla aşk yaşayan kadını oynuyor. Rolünden dolayı karalama kampanyası başlatılan oyuncunun menajeri, gelen yorumların ardından isyan ederek "Bundan sonra sürekli 'metres' yakıştırmasının yapılması, 'torpilli' gibi çirkin ifadelerin kullanılmasını kendisine yakıştıran, seyirci olmaktan çıkıp insanlığını kaybedenlere karşı her türlü hukuki savaşı vereceğimizin bilinmesini istiyorum" dedi.

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Yalı Çapkını'nda "Pelin" karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın rolü gereği evli bir adamla birlikte olması tepki çekti. Sosyal medyada adeta linç edilen oyuncu için "Metres" ve "Torpilli" gibi yorumlar yapılınca menajerinden cevap gecikmedi.

"ROLÜNÜ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rolünden dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere şaşırdığını belirten ünlü oyuncu, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu vurguladı. Buçe Kahraman'ın Instagram hesabında paylaştığı son pozuna takipçilerinden kötü yorumlar gelmeye devam etti. Oyuncusunu itibar suikastine uğradığını söyleyen menajer Cem Tatlıtuğ, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli oyuncumuz Buçe Buse Kahraman'la ilgili uzun zamandan beri süregelen karalama ve linç kampanyasıyla alakalı ilk defa bir açıklama yapma gereği hissediyorum. Linç edilmeye çalışılan oyuncu 'sadece kendisine verilen senaryoyu en iyi şekilde oynamaya çalışan' gencecik bir kadın… Linç etmeye çalışan kişilerin, öncelikle Buçe Buse Kahraman'ın İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olduğunu biliyorlar mı? Çok geriye gitmeyeceğim, bir önceki kadrosunda bulunduğu dizinin ne olduğunu biliyorlar mı?"

TORPİL İDDİASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

"O yapımda hangi yönetmenlerle çalıştığını biliyorlar mı? Madem ben menajeri Cem Tatlıtuğ olarak ahbap-çavuş ilişkileriyle onu işe verebiliyorsam demek ki bir önceki işimiz olan Ben Gri ve Türkiye'nin en iyi beş yönetmeni arasında gösterilen Taylan Biraderler'in dünyaca ünlü dijital bir platformda çekilen kaliteli ve güzel bir iş olarak belirtilen Ben Gri'ye de oyuncumuz ahbap-çavuş ilişkisiyle mi aldılar? Bu yapılanlar, ülkenin yetiştirmiş olduğu saygın, kaliteli ve düzgün işini icra eden bir yönetmen ekibine de hakaret sayılmaz mı? Yine aynı şirketin daha sonra Star TV'de yayınladığı Yalı Çapkını oyuncu kadrosu belirlenirken; cast yapan, çalışan, emek harcayan yönetmen ve reji ekibi de aynı hakarete maruz kalmıyorlar mı?"

YASAL YOLLARA BAŞVURACAKLAR

"Bugüne kadar Twitter, Instagram gibi sosyal platformlardaki çirkin linçlere çok fazla kafa yormamaya, üzülmemeye çalıştık. İnsan haklarına aykırı, bolca suç içeriği taşıyan binlerce mesajı yazanların 18 yaşından küçük olduklarını var saymıştık. Ancak gördük ki durum çok vahim… Kendisini Yalı Çapkını fanı olarak tanıtan yaşları 40 yaş ve 40 yaş üstü olanlar da bu çirkinliğin içinde… Ancak bundan sonra sürekli 'metres' yakıştırmasının yapılması, 'torpilli' gibi çirkin ifadelerin kullanılmasını kendisine yakıştıran, seyirci olmaktan çıkıp insanlığını kaybedenlere karşı her türlü hukuki savaşı vereceğimizin bilinmesini istiyorum."