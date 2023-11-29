Britney Spears, çıplak videosunu paylaştı

Britney Spears, yatakta tamamen üstsüz olarak çektiği günaydın videosu ile takipçilerini yine şaşırttı.

Salı gecesi Instagram'da yayınlanan tuhaf klipte,şarkıcının göğüs dekoltesini gösterirken gülümsediği ve ardından aptalca bir sesle "Günaydın" dediği görüldü.

Kamerayı yüzüne yaklaştırırken gözlerini genişletip dişlerini göstermeden önce ikinci kez aynı şeyi tekrarladı.

41 yaşındaki Spears, vücuduna bir kez daha bakmadan önce bir dizi komik surat ifadesi yaptı.

Videonun başlığına "??????????" yazdı.

Britney, ata binerken, kumsalda çıplak poz verirken çektiği müstehcen video ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak sürekli kendinden söz ettiriyor.

Müstehcen fotoğraflar dikkatleri üzerine çekerken, "İçimdeki Kadın" adlı anı kitabında bunun kendisine neşe getirdiğini açıkladı.

"Birçok insanın neden çıplak veya yeni elbiselerle fotoğraf çekmeyi sevdiğimi anlamadığını biliyorum" diye yazdı.

ama bir insan sosyal medyada paylaştığı video veya fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alırsa sanırım benim neden çıplak fotoğraf çekmeyi sevdiği anlar dedi.

Spears, sürekli çıplak fotoğraf paylaşmasından dolayı eski kocası oğulları Preston (18) ve Jayden (17) iki yıl boyunca kendisine göstermedi.

Eski kocası Kevin Federline, Spears'ın Instagram'da dikkat çekmek için anne olduğunu unutup çıplak fotoğraflar paylaştığını söyledi.