Britney Spear's kocası Britney'in kendisini evde çalışan biri ile aldattığını ve uyurken kendisini dövdüğünü söyledi

Sam Asghari, Britney Spears'ın onu evindeki bir çalışanla aldattığına ve uygunsuz davranışlarda bulunduğuna inandığını iddia etti.. Sam'e göre, Britney çıplak video çekimi istedi ve çalışanlarla ilişki yaşadı. Sam, elinde uygun görüntülerin olduğunu söyledi.

Sam Asghari, çevresine boşanma davası açtığı eşi Britney Spear's kendisini evde bulunan bir çalışanı ile aldattığını, diğer çalışanlara uygunsuz fotoğraflarını çektirdiğini ve uyurken kendisini defalarca dövdüğünü söyledi.

Doğrudan bilgi sahibi kaynaklar, Sam'in iddia ettiğine göre, Britney'nin en az bir çalışana çıplak video çekmesini istediğini iddia etti. Ayrıca Brtiney evinde çalışan en az bir erkek personelle ilişkiye girdiğine inanıyor.

Sam, ayrıca elinde Britney ve çalışanın uygunsuz videolarının olduğunu da iddia etti.

Kaynaklar,Britney kırılgan ve aşırı cinselleştirilmiş bir durumda olduğunu bu durum Sam için tehlike arz ettiği için boşanmak istedi.

Sam'in uzun süre boyunca Britney'e destek olmak istedi,ancak son zamanlardaki davranışlarının Sam'ı aşırı derecede rahatsız etti.

Sam'in evliliği uzun süredir bitmiş durumda ve son olaylar sadece bardağı taşıran son damla olmuş, bu da onun boşanma başvurusunda bulunmasına yol açmıştır.