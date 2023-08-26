Brezilyalı Model gittiği alışveriş merkezinden uygunsuz kıyafet giydiği gerekçesi ile zorla çıkarıldı

Brezilyalı model Jaiane Lima, giydiği 'uygunsuz' elbise sebebiyle bir alışveriş merkezinden güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Lima, göğüslerinin büyüklüğü nedeniyle ister istemez göründüğünü, bu yüzden haksız bir şekilde aşağılandığını söyledi. Model, o gün hava sıcaklığının 30°C olduğunu ve bu nedenle vücudunun büyük bir kısmını kapatan giysiler giydiğini belirtti.

Brezilyalı model, göğüslerini tamamen ortaya çıkaran uygunsuz elbisei ile gittiği alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı.

Model Jaiane Lima, göğüsleri çok büyük olduğu için ister istemez göğüslerinin göründüğünü bu nedenle güvenlik görevlileri kendisini zorla çıkararak onurunu kırdığını söyledi.

Model,

O gün hava oldukça sıcaktı, sıcaklık 30°C idi - bu nedenle etek, diz üstü çorap ve karın ile kollarını kaplayan beyaz bir üst giydi.

Vücudunun büyük bir kısmı kapalı olsa da, giysilerinin vücuda oturan yapısı nedeniyle "uygunsuz" olarak nitelendirildi ve dışarı çıkarıldı.

Model şu açıklamalarda bulundu: "Alışveriş merkezine gittim ve aşağılandım, sahil kenarında yaşıyorum ve hava 30°C'ydi.

"Çoğu fenomen gibi, bir video çekme fikri vardı.

"Video, yürüyen merdivende çekildi ve çok abartılı bir şey değildi. Ön taraftan çekildi."

"Daha büyük ve belirgin göğüslere sahip olduğumu biliyorum, ama onları seviyorum. Bir video kaydı yapmayı başardım.

"Herhangi bir dükkân önünü veya yasaları ihlal eden bir şeyi çekmedim, böylece herkesin önünde aşağılanmayı hak etmedim."

"Bütün alışveriş merkezi bana bakıyordu ve sanki bir dükkânı soymuşum veya bir tür suç işlemişim gibi görünüyordu.