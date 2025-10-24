Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Brezilya'da sosyal medyada 340 binden fazla takipçisi bulunan 23 yaşındaki fenomen Melissa Said, günler süren polis takibinin ardından üzerinde bikinisiyle yakalandı. Genç kadının, eyaletler arası uyuşturucu ağı kurmak ve kara para aklamak suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

EVLERİNE BASKIN YAPILDI

Brezilya basınına göre, polis geçtiğimiz hafta Bahia bölgesinde Said'e ait beş farklı eve baskın düzenledi. "Erva Afetiva Operasyonu" adı verilen baskınlarda, yüksek etkili uyuşturucu türü olan maddeler, teraziler, cep telefonları, banka kartları ve iki otomobil ele geçirildi.

Polis, operasyon sırasında üç kişiyi gözaltına aldı. Said, bir süre ortadan kaybolarak arkadaşının evinde saklanırken bulundu.

SOSYAL MEDYADA "UYUŞTURUCU KİTİ" DAĞITMIŞ

Polis raporuna göre Melissa Said, daha önce havaalanında uyuşturucuyla yakalanmış ve o tarihten itibaren takibe alınmıştı. Genç fenomenin, sosyal medyada uyuşturucu taşırken yakalanmamak için yöntemler anlattığı, hatta kendini tanıtmak amacıyla sokakta "yasaklı madde kiti" dağıttığı öne sürüldü.

"SUÇU TEŞVİK EDİYORDU"

Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi Başkanı Ernandes Junior, operasyonun amacının sosyal medyada suçu teşvik eden kişilere yönelik olduğunu söyledi, "Sadece uyuşturucu kullanımını teşvik etmiyor, aynı zamanda satışını da organize ediyordu," dedi.

25 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Melissa Said, sosyal medyada yasaklı maddenin yasal olması gerektiğini savunan paylaşımlar yapmasıyla tanınıyordu. Genç fenomen, şimdi uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanacak.