Bomba iddia: 8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı

8 ay önce nikah masasına oturan ve bir süredir boşanacakları iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti boşanma kararı aldı. Özdemir Zekeriyaköy'deki bekar evine geri dönerken çiftin bugün ortak bir boşanma açıklaması yapacağı da konuşulanlar arasında.

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan çiftten kötü haber geldi.

ANLAŞMALI BOŞANACAKLAR İDDİASI

Oğuzhan Koç ile evliliklerinde yaşadıkları sorunları çözemeyen Demet Özdemir, Zekeriyaköy'deki bekar evin geri döndü. Anlaşmalı boşanma kararı alan ve bunun için harekete geçen çiftin bugün ortak bir açıklama yapacağı konuşulanlar arasında.

DEMET ÖZDEMİR EVDEN AYRILMIŞTI

Ağustos ayında evlenen çiftin 1-2 aydır evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve çiftin sık sık sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Koç, deprem nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen oyuncuya, yakın arkadaşları kutlama organize etti. Bu durumdan hoşlanmayan Özdemir, Koç'un bazı tavırlarından da rahatsız oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nın evine gitti.

"HER EVLİLİKTE SORUNLAR OLUR"

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Demet Özdemir, evliliğindeki krizi kabul ederek "Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil" demişti. Oğuzhan Koç'un başrol olduğu filmin galasına katılmayan Demet Özdemir, bir kez daha ayrılık iddiasını gündeme getirmişti.