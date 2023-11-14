Bitkin halleri dikkatlerden kaçmadı! Nihal ve Bahar Candan kardeşler sağlık kontrolüne böyle getirildi!

Operasyonla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin sağlık kontrolüne getirilirken bitkin halleri dikkatlerden kaçmadı.

NİHAL VE BAHAR CANDAN KARDEŞLER GÖZALTINDA

Bir televizyon programında ünlenen ve sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan iki isim emniyete getirilerek sorguya alındı. Ayrıca operasyon çerçevesinde Hacı İsrafil S. isimli bir kişi de Kars'ta gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

BİTKİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenomen kardeşler ve Hacı İsrafil S., emniyetten sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ardından tekrar emniyete getirildi. Candan kardeşler basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Candan kardeşler yürümekte zorluk çekerken, bitkin halleri dikkat çekti. Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularına devam edileceği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 kişiyi dolandırdığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Fenomen kardeşlerin gözaltına alınmasıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yaptı. Başsavcılık Nihal Candan ve Bahar Candan'ın kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındığını belirtti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yazılı ve görsel medya organlarında 'Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor' içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturmada; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında; şüpheliler A.B.C., G.Ç. ve H.İ.S. 14/11/2023 tarihinde Suç Örgütüne Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır."