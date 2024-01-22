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Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başladı

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Bircan Bali, program yaptığı dönemde sık sık eleştirdiği ve daha önce Gülşah Saraçoğlu ile defalarca kez olaylı şekilde ayrılan Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başladı.

Ünlü isimlerin modacılığını yapan Gülşah Saraçoğlu ve Berdan Mardini'nin eski eşiyle Fatoş Yelliler ile yaşadığı olaylı ilişkilerle adından söz ettiren Gökhan Göz ile Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Daha önce Şenol İpek ve avukat Ömer Gezen ile evlilik yaşayan Bircan Bali, bu sefer de her ilişkisi olay olan Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladığını ilan etti. Söylemezsem Olmaz programında sık sık eleştirdiği Göz ile aşk yaşamaya başlayan Bali, Instagram hesabından Cengiz Kurtoğlu'nun Duyanlara Duymayanlara şarkısını açarak birlikteliğini gözler önüne serdi.

Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başladı

BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

Gökhan Göz, geçtiğimiz yıllardır programında kendisini eleştirerek uyuşturucu madde kullanmakla suçlayan Bircan Bali'nin yıllar önce bir erkekle çekilen özel görüntüleri olduğunu ancak bunu etik bulmadığı için yayınlamak istemediğini söylemişti. Bali ise Göz'ün açıklamalarına sert bir dille karşılık vermişti.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu ve Fatoş Yelliler'in yanı sıra Tuğçe Tayfur ve Serra Tokdemir ile de aşk yaşamıştı.

Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başladı

Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başladı

Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Gülşah Saraçoğlu Bircan Bali Gökhan Göz Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Gamer Amca Tv:

metrobus

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