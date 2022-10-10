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Bir süredir aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, birbirini sildi

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Bir süredir aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, birbirini sildi

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Deniz Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıktı. Ayrılık kararı aldıkları konuşulan çift, özel hayatları hakkında sessizliklerini koruyor.

Geçtiğimiz yaz televizyonlarda yayınlanan Baht Oyunu adlı romantik komedi dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşıyordu. Romantik pozlarıyla sık sık isimlerinden söz ettiren ikiliden kötü haber geldi.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Birbirlerine çok yakıştırılan ve örnek olarak gösterilen çift, sosyal medya hesabından birbirini takipten çıkardı. Birbirini silen çiftin kesin ayrılık nedeni bilinmezken çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Çiftin birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması da kafaları karıştırdı.

Ecem Altan
Ecem Altan
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