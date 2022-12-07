Bir Peri Masalı setinde talihsiz kaza! Dövüş sahnesinde Mustafa Mert Koç'un burnu kırıldı

Bir Peri Masalı dizisinin sevilen oyuncusu Mustafa Mert Koç'un Taro Emir Tekin ile çektiği dövüş sahnesinde burnu kırıldı. Sosyal medya hesabından yaşadığı set kazasını anlatan oyuncu, "Emir Taro'nun yumruğu burnuma gelince 4 yerinden kırıldı" dedi.

FOX TV'de yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinin başrol oyuncuları Taro Emir Tekin ile Mustafa Mert Koç, senaryo gereği bir dövüş sahnesi çekti. Sahnede Taro Emir Tekin'in yumruğu yanlışla Koç'un burnuna gelince 4 yerinde kırık meydana geldi. Son bölüme burnundaki bandajla kamera karşısına geçen oyuncu, estetik yaptırdığı yönündeki iddiaların ardından sessizliğini bozdu.

"BURNUM 4 YERİNDEN KIRILDI"

Sosyal medya hesabından canlı yayın açarak bantlı burnu hakkında konuşan Mustafa Mert Koç, "Taro ile dövüş sahnesinde yumruk burnuma geldi ve 4 yerinden kırıldı. Set kazası yaşadık, olabilir. İş devam ederken estetik yaptırmadım" ifadelerini kullandı.

Başrollerini Alina Boz, Taro Emir Teki, Hazal Filiz Küçükköse, Mustafa Mert Koç ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Bir Peri Masalı dizisi, FOX TV'de yayınlanıyor.