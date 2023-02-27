Tuğba Ekinci'nin "Bilimsel değil" diyerek yaptığı deprem paylaşımı, alay konusu oldu

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci olası İstanbul depremiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Uzmanların uyarı üstüne uyarı geçtiği depremi hislerine güvenerek olmayacağını ileri süren Ekinci, alay konusu oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası uzmanlar İstanbul için de art arda uyarı geçiyor. Olası İstanbul depremi için kent halkı bir taraftan tedbir almaya başlarken, konuyla ilgili bazı paylaşımlar gündeme geliyor.

"BİLİMSEL DEĞİL" DİYEREK PAYLAŞTI

Uzman isimlerin aksine "Bilimsel değil, sadece hisler" diyerek paylaşım yapan Tuğba Ekinci, İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacağını söyledi. "Bu da benim görüşüm" diyen Ekinci, bu açıklamasıyla sosyal medyada alay konusu oldu.

TEPKİ YAĞDI

Ekinci'nin paylaşımına tepki yağarken, "Eğer bir gün benim düşüncelerim bilimle ters düşerse beni seçin", "Deniz Akkaya ve Tuğba ekinci sınır dışı edilsin burada kaldıkça saçmalıyorlar. "Bilime meydan okuyor", "Cehaletin dibine gel" tarzında yorumlar yapıldı.