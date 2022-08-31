Berk Oktay ile evlenmeye hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy kına gecesi yaptı

10 Eylül'de Berk Oktay'la nikah masasına oturacak olan Yıldız Çağrı Atiksoy kına gecesi yaptı. Geleneksel kına kıyafeti bindallı giyen Atiksoy beğeni topladı.

Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle dikkat çeken ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy 2 yıldır birliktelik yaşadığı Berk Oktay ile geçtiğimiz şubat ayında nişanlanmıştı.

KINASINI YAKTI

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, daha önce yaptıkları açıklamalarda nikah tarihlerini 10 Eylül olarak açıklamıştı. Nikaha gün sayan çift dün akşam kına gecesi yaptı.

EVİNDEN DAVUL-ZURNAYLA ALDI

Yakışıklı oyuncu, organizasyon öncesi müstakbel eşini evinden davul-zurnayla aldı.

3 FARKLI KIYAFET GİYDİ

İzmir Talles Park'ta düzenlenen kına gecesinde Yıldız Çağrı Atiksoy, üç farklı kıyafet giydi. Gece boyunca davul çalan Berk Oktay, müstakbel eşini pistte bir an olsun yalnız bırakmadı.

"BENİM GÜZEL GELİNİM"

Çift, Kına Gecesi fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. 39 yaşındaki Berk Oktay, fotoğrafa "Benim güzel gelinim' notunu düştü.

"ÇİFTE BAYRAM"

Atiksoy ise müstakbel eşiyle Türk Bayrağı önünde verdiği pozu; "Çifte Bayram" diyerek paylaştı. Kaynak: Magazinkolik