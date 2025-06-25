Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet

Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet
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25 kilo vererek yaz tatiline fit bir başlangıç yapan Bergüzar Korel, Marmaris'teki tatilinden paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yaz mevsimini sahil esintileri eşliğinde karşılayan ünlü oyuncu, hem zarif görünümü hem de doğal güzelliğiyle beğeni topladı.

2009 yılında oyuncu Halit Ergenç ile hayatını birleştiren Bergüzar Korel, uzun soluklu evliliği ve güçlü annelik rolüyle örnek gösterilmeye devam ediyor. Üç çocuk annesi olan başarılı oyuncu, sadece ekranlardaki performansıyla değil, içten paylaşımlarıyla da geniş bir takipçi kitlesine sesleniyor.

Mutlu evliliklerinden 2010'da ilk çocukları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021 Kasım'ında kızları Leyla'yı kucaklarına alan Korel-Ergenç çifti, çocuklarını gözlerden uzak, sade bir yaşam felsefesiyle büyütmeyi tercih ediyor. Magazin dünyasında örnek aile olarak öne çıkan çift, mahremiyet konusundaki hassasiyetleriyle dikkat çekiyor.

Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet

8 ayda tam 25 kilo vererek istediği fiziğe kavuşan Bergüzar Korel, sosyal medya sayfasını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Yaz sezonunu erkenden açan Korel, şu sıralar Marmaris'te sıcak havanın tatilde çıkarıyor. Deniz kenarından paylaştığı karede mavi bikinisi ve sade takısıyla doğallığını konuşturan ünlü oyuncu, ışıkla dans eden su yansımaları eşliğinde objektife poz verdi. Bu kare, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet

Enerjisi, güler yüzü ve içten tavırlarıyla takipçilerinin gönlünde ayrı bir yere sahip olan Korel, sosyal medya paylaşımlarında gösterdiği samimi duruşla da dikkat çekiyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Sahibinden temiz kullanilmis

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Sahibinden az kullanilmis güneş altinda kaldigi icin hafif yaniklari var İstediginiz ekspertize gosterebilirsiniz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
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